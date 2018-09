14 volte Italia in 9 minuti, il discorso di Conte all'Onu

(Agenzia Vista) New York, 27 settembre 2018 26-09-18 Quante volte il presidente Conte ha nominato l Italia nel suo discorso all Onu Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite: "Le responsabilità condivise, nella prospettiva di costruire società 'pacifiche', 'eque' e 'sostenibili' rappresentano un richiamo che condividiamo e che assumiamo come invito 'al cambiamento'. Lo stesso spirito di cambiamento che caratterizza l'azione del governo da me guidato". / fonte Un.org Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev