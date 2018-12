(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2018 15mln di turisti a Roma nel 2018, Cafarotti (Assessore Roma): "Qualità offerta chiave del successo" "Garanzie di sicurezza per chi viene a visitare la città e alta qualità dell'offerta turistica sono state le chiavi del successo per avere 15 milioni di turisti a Roma nel 2018, ma si può ancora migliorare". Queste le parole di Carlo Cafarotti, assessore al turismo del Comune di Roma, intervistato in esclusiva da Retesole. courtesty_Retesole Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it