"1917", in sala giovedì il nuovo film di Sam Mendes

Roma, 22 gen. (askanews) - Arriva nelle sale italiane "1917", diretto e prodotto da Sam Mendes, premio Oscar per "American Beauty" (1999). La pellicola racconta la missione 'impossibile' di due giovani soldati britannici nel nord della Francia durante la primavera del 1917, in piena Grande guerra; hanno il compito di consegnare un messaggio per sventare una imboscata.Il film, di cui Mendes ha scritto anche la sceneggiatura assieme a Krysty Wilson-Cairns, si basa sui racconti del nonno del regista. Ricchissimo il cast che oltre ai protagonisti George MacKay e Dean-Charles Chapman, vede anche Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch.