(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2019 2 giugno, bagno di folla, applausi e selfie per Sindaca Raggi La rivista Militare in occasione della Festa della Repubblica, tema di quest'anno l'inclusione. Ad aprire la parata gli atleti del Gruppo paralimpico della Difesa. In 3.975 a sfilare in via dei Fori Imperiali, le varie componenti delle forze armate, i vari corpi dello Stato, i veterani e 300 sindaci. L'arrivo alla parata della sindaca di Roma, Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev