(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2017 In via dei Fori Imperiali a Roma la tradizionale parata del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana. Presenti le massime cariche dello Stato, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev