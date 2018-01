(Agenzia Vista) Pescara, 21 gennaio 2018 20-01-18 M5s, il sociologo De Kerchove: democrazia diretta e' pericolosa ''Noi oggi siamo riformattati con l'uso della tecnologia e non siamo pronti per gestirla, la democrazia e' una struttura che dobbiamo includere in questo cambiamento. La democrazia non e' il sistema di riunione della gente, ma non vuol dire che fa male. La democrazia diretta e' finita e promette una cosa pericolosa, che e' la legge del numero''. Queste le parole di Derrick De Kerckhove, sociologo, che ha partecipato ad uno dei panel previsti al Villaggio Rousseau del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev