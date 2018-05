20 anni fa a Sarno una marea di fango uccise 160 persone, le immagini di archivio

(Agenzia Vista) Salerno, 05 maggio 2018 Il 5 maggio 1998, dopo giorni di piogge torrenziali, una marea nera di fango travolse Sarno, inghiottendo uomini e cose. Furono centosessanta le vittime di quella tragedia che coinvolse anche altri comuni della valle, come Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello. Sarno pagò il prezzo più alto, con 137 morti e la frazione Episcopio fu spazzata via dalle colate di lava fredda che, scese dalla montagna ferita in cinque punti, bypassarono la rete di canali di inizio secolo, troppo a valle per fare da argine _ Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it