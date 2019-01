(Agenzia Vista) Saronno (VA), 26 gennaio 2019 25 anni Forza Italia, Comi: "Grazie a Berlusconi avanti per altri 25 anni" "Oggi festeggiamo il 25esimo di Forza Italia, io sono cresciuta qui a Saronno dove ancora oggi ci tengo molto ad essere presente ad ogni iniziativa. Io non ero una del '94 ma ho la stessa passione, grazie al presidente Berlusconi e ad altri 25 anni insieme". Queste le parole di Lara Comi in piazza a Saronno per dire Si alla Tav, per chiedere meno tasse e per chiedere di non toccare le pensioni, per cambiare l’Italia e l’Europa con Silvio Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it