25 Aprile, a Roma la comunità ebraica festeggia lontano dal corteo dell'Anpi, lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2018 25 Aprile, la comunita' ebraica festeggia lontano dal corteo dell'Anpi, lo speciale Si è svolta al Museo Storico della Liberazione la cerimonia in occasione dei festeggiamenti del 73esimo anniversario della Liberazione d'Italia dall'occupazione nazifascista. La comunità ebraica non ha aderito al tradizionale corteo dell'Anpi per via della partecipazione della comunità palestinese che ha sventolato le proprie bandiere nel corso della manifestazione. Alla celebrazione a via Tasso hanno preso parte anche la Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Presidente del Lazio Nicola Zingaretti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev