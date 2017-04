25 aprile, Smuraglia (Anpi): attuare principi fondanti Costituzione sarebbe gia' una rivoluzione

(Agenzia Vista) Genova, 25 aprileil 2017 Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il sidanco della citta', Marco Doria, e il presidente dell'Anpi, Carlo Smuraglia, hanno partecipato alle celebrazioni per la Festa della Liberta' nel capoluogo ligure. Il presidente Toti, durante il suo intervento dal palco, e' stato contestato e fischiato dal pubblico, Smuraglia ha preso le sue difese affermando che: ''il 25 arpile e' una festa nazionale, non si puo' fischiare chi partecipa. Non e' questo il modo e il luogo per una contestazione''. courtesy_Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev