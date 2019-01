27-01-16 Giorno della memoria, Sami Modiano, sopravvissuto della Shoah si commuove al Quirinale

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2019 Il "Giorno della Memoria" per ricordare il 27 gennaio 1945, quando l'esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz, scoprendone e rivelandone al mondo l'orrore. Viene celebrato per ricordare la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico. "Auschwitz, con i suoi reticolati, le camere a gas, le baracche, i forni crematori non ci abbandona. Al contrario, ci interpella costantemente, ci costringe ogni volta a tornare sul ciglio dell'abisso e a guardarvi dentro, con gli occhi e la mente pieni di dolore e di rivolta morale". Con queste parole il presidente Sergio Mattarella ha celebrato il Giorno della Memoria al Quirinale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev