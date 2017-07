(Agenzia Vista) Washington, 04 luglio 2017 Per il popolo americano e' la festa dell'indipendenza, la prima da presidente degli Stati Uniti per Donald Trump, che su Twitter ha postato il video di un coro che canta 'Make America Great Again', il suo slogan durante la campagna elettorale per la corsa alle presidenziali. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev