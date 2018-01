(Agenzia Vista) Napoli, 09 gennaio 2018 5 furti in un liceo a Napoli in pochi mesi, protestano studenti del Caccioppoli, speciale Scendono in piazza gli studenti del liceo Caccioppoli per protestare contro il quinto furto subito dalla scuola in pochi mesi. I ladri hanno portato via computer e termosifoni rendendo impraticabile l'istituto. Con gli studenti sono scesi in piazza anche gli insegnanti e i genitori. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev