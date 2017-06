(Agenzia Vista) Napoli, 13 giugno 2017 A cinquant'anni dalla scomparsa di Antonio de Curtis, in arte Toto', continuano gli omaggi e le iniziative in città. Stavolta è lo storico caffe' Gambrinus a dedicare una sala al principe della risata. La nipote di Totò, Elena Anticoli de Curtis, figlia di Liliana, ha partecipato alla cerimonia scoprendo la targa in ricordo del nonno. AltrimndiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev