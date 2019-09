5s, Sergio Rizzo: acceso scontro tra sostenitori Raggi e Lombardi

Roma, 26 set. (askanews) - "Mi giunge voce che ieri ci sia stato uno scontro piuttosto acceso in regione Lazio tra la parte che sostiene Virginia Raggi e gli oppositori che sostengono Roberta Lombardi": lo ha rivelato Sergio Rizzo, intervistato da Tagadà su La7.Rizzo ha spiegato come nel M5S la situazione sia bollente sia a livello nazionale sia a livello locale, in particolare a Roma: "La realtà del movimento 5 stelle è molto complessa. Non mi stupirei se altri parlamentari abbandonassero il M5S", ha detto il giornalista, il giorno dopo che Gelsomina Silvia Vono è passata ufficialmente a Italia Viva di Matteo Renzi."C'è anche da dire che ci sono freni inibitori piuttosto forti, che altri partiti non hanno. Ricordo nel 2006, quando vi fu il grande passaggio dalla destra di Berlusconi alla sinistra di Prodi, nel secondo governo Prodi, ci furono 126 parlamentari che cambiarono casacca", ha ricordato.