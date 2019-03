8 marzo, ad Amburgo Femen demoliscono il muro del quartiere rosso

Amburgo, 8 mar. (askanews) - Azione femminista, contro il patriarcato e per i diritti delle donne del gruppo Femen ad Amburgo. Alcune attiviste hanno abbattuto uno dei cancelli che chiude Herbertstrasse, zona rossa in cui si concentrano sex club e prostitute. Una strada chiusa in cui possono entrare solo gli uomini ed è impedito l'accesso alle donne. Le Femen hanno scritto sui loro corpi alcune frasi di protesta, fra cui "No borders no brothels for women", "No ai confini e no ai bordelli per le donne".