8 marzo, in Uruguay danze e tamburi: il candombe è anche donna

Roma, 8 mar. (askanews) - Tamburi, danze e colori. La marcia per l'8 marzo del primo gruppo di candombe di sole donne in Uruguay, La Melaza, che oltre 10 anni fa fece scalpore nel Paese quando si presentò in una parata tutta al femminile, aprendo la strada alle donne batteriste, un campo generalmente dominato solo da uomini."Questo 8 marzo torniamo a marciare e a combattere attraverso la nostra musica" ha detto il gruppo.Il candombe è un ritmo arrivato in Uruguay dall'Africa grazie agli schiavi negri, è stato parte importante della cultura uruguayana negli ultimi duecento anni e ancora palpita nelle strade.