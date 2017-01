A Capitol Hill il cambio di guardia fra Obama e Trump

Washington (askanews) - Cambio della guardia alla presidenza degli Stati Uniti. Barack Obama e Donald Trump hanno fatto il loro ingresso uno dietro l'altro a Capitol Hill davanti alla folla, in attesa del giuramento di Trump come 45esimo presidente degli Stati Uniti.Obama è entrato sorridente e salutando le personalità in attesa, fra cui George W. Bush e i figli di Trump, mentre la folla lo applaudiva scandendo il suo nome. Trump ha fatto il suo ingresso alzando il pugno al cielo in segno di vittoria e dicendo "Thank you", "grazie", alla folla che lo ha accolto fra gli applausi.