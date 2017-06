A Chongqing in Cina un mega raccordo a forma di spaghetti

Roma, (askanews) - Bretelle su cinque livelli, automobili che circolano in tutte le direzioni: un nuovo raccordo stradale che ricorda un enorme piatto di spaghetti di cemento fa impazzire gli automobilisti cinesi.E' il raccordo di Huangjuewan, completato la settimana scorsa alla periferia di Chongqing, immensa metropoli nel sud-ovest della Cina dopo 8 anni di lavori.L'opera comprende cinque vie di circolazione, tra cui la più alta raggiunge i 37 metri. Sono 15 le bretelle che sono state costruite per permettere ai veicoli di passare da un livello all'altro, in otto direzioni, precisa il sito del Comune.Un vero incubo per i navigatori, che ha acceso l'immaginazione degli internauti. "Se sbagli bretella, arrivi con un giorno di ritardo a Chongqing", ha scritto un utente sul social cinese Weibo. "Il mio Gps mi ha detto: vai dove vuoi e lasciamo tranquillo", ha scherzato un altro. "Chongqing, la città che non puoi più lasciare", ha scritto un terzo.