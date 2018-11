A fuoco un fienile di Ozieri, intervento dei vigili del fuoco nel Sassarese

(Agenzia Vista) Sassari, 25 novembre 2018 I Vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa e un'autobotte per l'incendio di un fienile a Ozieri nella zona di Pedras de Fogu, in privincia di Sassari. Le operazioni di bonifica si sono protratte per tutta la notte / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it