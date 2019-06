A Greta Thunberg premio "ambasciatore della coscienza" di Amnesty

Stoccolma, 7 giu. (askanews) - L'attivista per il clima Greta Thunberg e il movimento studentesco dei "Venerdì per il futuro" sono stati nominati Ambasciatori della coscienza per il 2019 da Amnesty International. Il movimento è stato promosso dalla ragazza svedese che dall'agosto 2018 ha deciso di saltare la scuola ogni venerdì per protestare di fronte al parlamento del suo paese fino a quando non avesse intrapreso azioni più serie per contrastare il cambiamento climatico."Sono davvero grata e felice, e credo di parlare a nome di tutti, dicendo che è fantastico aver ricevuto questo riconoscimento" ha detto Greta."La scuola finisce la prossima settimana e credo mi prenderò un anno sabbatico per viaggiare in paesi diversi, tra gli altri Nord e Sud America, dove mi hanno invitata a tenere degli incontri, mi piacerebbe provare ad andarci senza prendere l'aereo" ha concluso la giovane attivista.Sono oltre un milione gli studenti che hanno preso parte all'ultimo sciopero dei "Venerdì per il futuro" del 24 maggio in oltre 100 paesi.