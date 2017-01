A Kabul un consultorio per giovani: Uso il viagra, fa male?

Roma, (askanews) - In Afghanistan parlare delle proprie difficoltà o tendenze sessuali è culturalmente impensabile, paragonabile alla perversione. Ma i giovani della generazione 11 settembre, nati dopo l'intervento militare americano che ha cacciato il regime dei talebani nel 2001, possono ormai contare su orecchie attente e consigli paterni dispensati da un centralino che ogni giorno risponde a centinaia di telefonate di giovani afgani con problemi di impotenza, erezione e quant'altro. Il consultorio è aperto anche alle donne. "Non posso parlare dei miei problemi con mia madre o mia sorella. I miei amici mi hanno portato qui. E' la seconda volta che vengo", racconta una paziente di nome Raihanna venuta di persona al centro 120, creato nel 2012 con il sostegno del Fondo delle Nazioni unite per la popolazione (Unfpa), centralino per la salute dei giovani a Kabul, dove lavorano una decina di persone, tra cui un sessuologo professionista.La dottoressa, Zulhaikha Yousuf, spiega:"All'inizio i nostri pazienti esitano a parlare dei loro problemi. Parliamo loro in modo gentile, facciamo loro delle domande indirette, solo allora si confidano con noi".Per il dottor Mohammadullah Mehraban "i giovani vanno soprattutto in farmacia per chiedere delle compresse di Viagra, compresse con l'immagine di un razzo, un serpente o un cobra. Noi tentiamo di dire ai nostri pazienti che è un cattivo uso delle medicine e che va evitato".Il consulente Abdul Qayoom aggiunge:"Più del 70% della gente che chiama parla dei loro problemi sessuali e il 20-30% restante parlano di altre malattie come il raffreddore o altri dolori".Il capo del dipartimento, Abdullah Shahed, si dice soddisfatto:"Le chiamate sono soprattutto per questioni sessuali come l'onanismo. Per le ragazze i problemi di verginità perduta e ricostruzione dell'imene, matrimoni forzati, violenze famigliari, sessuali o psichiche...".Ma non manca anche chi chiama per sapere di più sui contraccettivi o su come affrontare la prima notte di nozze.