(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2018 A Milano il corteo per la Liberazione d'Italia, lo speciale In migliaia per le vie del centro di Milano per manifestare in occasione del 73esimo anniversario dalla liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. In piazza insieme ai tantissimi cittadini milanesi anche Emanuele Fiano, deputato del Pd, e Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev