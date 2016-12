A Mosca i funerali dell'ambasciatore russo ucciso ad Ankara

Mosca (askanews) - Si è svolta nella cattedrale del Cristo Salvatore, a Mosca, in Russia, la funzione religiosa per i funerali dei Andrej Karlov, ambasciatore russo in Turchia, ucciso lunedì 19 dicembre ad Ankara, dal 22enne Mevlut Mert Altintas, un poliziotto delle unità antisommossa di Ankara, ritenuto un seguace della Feto, la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, che nel fare fuoco ha urlato slogan di vendetta per la Siria e per Aleppo, prima diessere a sua volta ucciso.Prima del funerale, la bara con i resti di Karlov, rimpatriata nella mattinata del 20 dicembre, è stata esposta nella grande sala del Ministero degli esteri russo, circondata da guardie d'onore.Tutta l'elite politica russa ha reso omaggio alla salma, compreso il presidente Vladimir Putin, il premier Dmitry Medvedev e il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. "Rendiamo omaggio ad Andrej Karlov - ha detto Lavrov - un amico eun compagno, rimasto vittima di uno spregevole atto terroristicomentre svolgeva il suo lavoro".Karlov, 62 anni, era ambasciatore della Russia in Turchia dal 2013 ed è stato insignito del titolo postumo di "eroe della Russia" per il suo coraggio e per il suo grande contributo alla politica estera della nazione.