A Mosca le spettacolari prove notturne della parata militare

Mosca (askanews) - Quella del 9 maggio 2018 è diventata una delle Parate più attese nella storia moderna della Russia e le immagini che vi stiamo mostrando sono una vera chicca: le prove in notturna organizzate sulla Piazza Rossa. A contribuire a tanto interesse è stato il minaccioso messaggio di Vladimir Putin all'Assemblea federale all'inizio di marzo.Tra missili di nuova generazione, testate nucleari e droni, i riflettori da allora si sono accesi sul comparto della Difesa russo. E tutti sanno che per l'anniversario della vittoria sulla Germania nazista, il 73esimo quest'anno, i migliori pezzi andranno in vetrina. Tra le novità, i militari della Rosgvardia, creata nel 2016, che parteciperanno per la prima volta. Nonchè vere primizie per le attrezzature militari: le auto VPK-233136 "Tigre" e i blindati "Ural-432009".Mentre le donne non è il primo anno che sfilano ma restano ancora un fenomeno abbastanza nuovo. A raccontarcelo la cadetta Evgenia Andreeva: "È già il secondo anno che prendo parte alla parata. Ogni anno certo c'è grande emozione. E nessuno è immune a questa emozione perché tutti capiscono il valore di questo momento. Perché noi sfiliamo per quelle persone che hanno combattuto per liberarci, per la nostra vita, per liberare la nostra terra".