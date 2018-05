(Agenzia Vista) Napoli, 02 maggio 2018 A Napoli farmacia dispensa birre dal distibutore automatico Farmacia vende birre in vetro nel distributore automatico alle spalle della Stazione Centrale. La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli." Assurdo, contro ogni legge. Abbiamo chiesto a FederFarma di intervenire. Si fanno tante campagne contro l'uso di alcolici soprattutto per i minori e poi scopriamo che vengono venduti in modo facilissimo". Queste le parole di Borrelli. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev