A Panama per il Papa: "115mila giovani iscritti finora"

Panama, 21 gen. (askanews) - Oltre 115mila pellegrini, 20mila volontari, 2.500 giornalisti accreditati, 600 ambulanze impiegate e migliaia di militari addetti alla sicurezza. Sono i numeri della Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Panama dal 22 al 27 gennaio, e che vedrà la presenza di Papa Francesco, in arrivo nel Paese centroamericano il 23 gennaio.A fornire le cifre ufficiali è Jamie Lynn Black, coordinatrice della stampa internazionale a Panama: "La Giornata Mondiale della Gioventù è tradizionalmente un evento dei giovani per i giovani. Abbiamo circa 20mila volontari provenienti da tutto il mondo. Si occupano di tutti gli aspetti dell'evento. Già migliaia di pellegrini sono arrivati nel Paese per i gemellaggi con le diocesi. Finora abbiamo avuto 115mila pellegrini iscritti, ma ci auguriamo che il numero cresca per la veglia e la messa conclusiva con il Papa.I pellegrini più numerosi, dopo gli americani, sono i polacchi. L'arcivescovo di Panama, monsignor Josè Domingo Ulloa Mendieta, si è detto soddisfatto per quanto realizzato finora: "Quello che esprimiamo e manifestiamo è la gioia e l'allegria. Come Paese e come chiesa ci sentiamo onorati di ospitare il grande evento della Giornata Mondiale della Gioventù".