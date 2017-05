A Parigi i lucchetti dell'amore all'asta per beneficenza

Parigi (askanews) - I lucchetti dell'amore da simbolo di legame eterno si trasformano in aiuto concreto per le associazioni benefiche. Succede a Parigi dove, come in tante altre città compresa Roma, molti ponti sulla Senna sono stati riempiti da lucchetti, segno d'amore eterno per gli innamorati e di degrado per chi vorrebbe i monumenti della città liberi da ferri e catene. Il Comune dopo aver deciso di ripulire tutti i ponti, si è trovato con migliaia di lucchetti di cui non sapeva che fare, solo dal Pont des Arts, sono state recuperate 45 tonnellate di metallo, così ha deciso di metterli all'asta."Abbiamo selezionato i più carini, diversi nella forma, di volumi differenti" dice Mathilde Belcour-Cordelier, assessore a Parigi spiegando che dietro il progetto c'è anche un lavoro di ricerca e valutazione. D'altronde il Comune è convinto che lo scopo benefico sia anche un segno di rispetto per le coppie che hanno dato un valore simbolico importante a quei lucchetti e non si meritvano di vederli buttati come un pezzo di ferraglia qualunque. Parigi è pur sempre Parigi.