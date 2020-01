A Parigi nuova manifestazione contro la riforma delle pensioni

Parigi, 4 gen. (askanews) - A Parigi si scende di nuovo in piazza contro la riforma delle pensioni del governo Macron, un progetto che è stato da subito rifiutato dal Paese con manifestazioni e un lungo sciopero dei trasporti pubblici di un mese.Il corteo parte dalla Gare de Lyon per snodarsi attraverso la città fino alla Gare de l'Est.