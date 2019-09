Parigi, 26 set. (askanews) - Le luci della Torre Eiffel saranno spente a partire dalle 21 in segno di lutto per la scomparsa dell'ex presidente francese Jacques Chirac, morto questa mattina all'età di 86 anni.L'iniziativa è stata adottata su richiesta del Comune di Parigi, città di cui Chirac era stato sindaco; la torre chiuderà in anticipo sugli orari previsti e la vendita dei biglietti finirà alle 19.30.