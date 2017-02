A Rio de Janeiro attesi 9.000 soldati in vista del Carnevale

Roma, (askanews) - Il Brasile sta per inviare 9.000 soldati a Rio de Janeiro in vista del Carnevale per rafforzare la sicurezza dopo le violente proteste di piazza e i tentativi di paralizzare il corpo di polizia.Il ministro della Difesa Raul Jungmann ha annunciato in conferenza stampa che l'operazione "garantirà la legge e l'ordine".La seconda più grande città del Brasile si prepara ai grandi festeggiamenti del Carnevale, quando circa un milione di turisti arrivano a Rio per fare festa in strada o assistere agli spettacoli delle scuole di samba al Sambodromo il 26 e 27 febbraio.Poliziotti anti-sommossa e dimostranti anti-austerity si sono scontrati questo mese nel centro della città, mentre si svolge il dibattito a livello statale sull'eventualità di privatizzare l'azienda pubblica dell'acqua.