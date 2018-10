A Roma l'esercitazione spettacolare del Gis dei carabinieri

Roma, (askanews) - Esercitazioni, a Roma, delle forze speciali dei carabinieri, in occasione della cerimonia del 40esimo anniversario di fondazione del Gruppo Intervento Speciale (G.I.S.). L'esercitazione si è svolta nella sede del Comando Unità Mobilei e Specializzati Carabinieri "Palidoro". Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri, ha sottolineato come il G.I.S. operi mosso dal desiderio di servire. "Uomini del dovere che mettono i loro diritti in secondo piano dietro quelli dei cittadini. Non super uomini, ma degli uomini consapevoli". Riprendendo il motto del G.I.S. "nella virtù del singolo trae la forza il gruppo - In Singuli virtute aciei vis - l'Arma tutti i giorni si deve ricordare - ha concluso il generale Nistri - che è nella virtù dei 110.000 uomini che compongono la nostra Istituzione che abbiamo tratto, che traiamo e che trarremo sempre la forza per continuare a servire le istituzioni. Nella virtù di 110.000 uomini, che sono molti ma molti più di dei pochi che possono dimenticare la strada della virtù".