A Stoccolma va di moda fare yoga con le capre: trasmettono calma

Svezia, 11 set. (askanews) - In Svezia, un corso ora offre ai residenti della capitale Stoccolma l'opportunità di fare "goat yoga", ovvero praticare yoga in un parco dove le simpatiche caprette gironzolano accanto ai partecipanti o si riposano ai loro piedi."Fare yoga con le capre sembrava un po' strano, allora volevo provarlo - dice questa partecipante - mi piace fare yoga, con le capre è un po' folle, è molto divertente".Il corso è stato organizzato da Malin Tyren Bakken, che ha sentito parlare di "goat yoga" la prima volta a New York e ha iniziato le lezioni nell'estate del 2018 nella contea di Lidingo, dove alleva una decina di capre."Abbiamo iniziato l'estate scorsa, poi c'è stata la pioggia e le capre sono scomparse, ma tutti ridevano e si sono divertiti. La seconda volta c'era il sole e tutti dicevano 'dobbiamo rifarlo' e così lo abbiamo rifatto".La lezione si svolge in un recinto e i partecipanti sono circa una ventina."Credo che il solo stare a contatto con la natura, le stesse capre sono così dolci e quando hanno finito di mangiare vengono ad accovacciarsi vicino a te, ti saltano sopra e semplicemente ti rendono calma".L'insegnante di yoga, Christine Wahlgren:"È stato il mio vicino che mi ha inoltrato un messaggio da Facebook, dicendomi che stavano cercando insegnanti di yoga e ho pensato: 'yoga con le capre, suona bene', così ho risposto subito 'voglio esserci'".