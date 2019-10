A Taiwan la sfida tra migliaia di appassionati di Pokemon Go

Roma, 4 ott. (askanews) - Migliaia di appassionati di Pokemon Go si sono ritrovati a Taiwan all'annuale Pokemon Go Safari Zone di Taipei, un mega raduno di fan del videogioco con Pikatchu e i suoi amici, sfidandosi alla ricerca di Heracross e Unown, due tra le creature più "rare" e ricercate.Una quattro giorni di kermesse per cacciare Pokemon che attrae circa 400mila persone da tutto il mondo che giocano insieme; il gioco è molto popolare a Taiwan dove c'è addirittura una delle più alte percentuali di Pokemon Go maniaci nel mondo.