(Agenzia Vista) Venezia, 09 febbraio 2019 Le immagini della manifestazione "Side by side" per i diritti umani a cui hanno partecipato oltre 100 associazioni e organizzazioni del territorio veneto. La marcia per l'umanità ha riempito le strade e le calli di Venezia con un migliaio di persone che ha sfilato dalla stazione di S.Lucia a Campo Sant'Angelo con striscioni contro il Governo e a sostegno dei migranti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev