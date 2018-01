(Agenzia Vista) Vittoria (Rg), 30 gennaio 2018 A Vittoria la polizia arresta coppia di estorsori, minacciavano di morte imprenditore agricolo Gli estorsori arrestati dalla Polizia di Stato, entrambi residenti a Vittoria in provincia di Ragusa, pretendevano pagamenti settimanali da un imprenditore agricolo come risarcimento per avances sessuali mai verificatisi. Courtesy_ Canale 74 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev