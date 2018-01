(Agenzia Vista) Napoli, 08 gennaio 2018 Accoltellati due ragazzi a Napoli per uno sguardo di troppo, violenza al Vomero Due ragazzi rispettivamente di 18 e 16 anni sono stati accoltellate per uno sguardo di troppo rivolto ad un gruppo di giovani in sella a 7 motorini che transitavano in piazza Vanvitelli. I ragazzi a bordo degli scooter sono tornati indietro, facendo inversione su una strada a senso unico, per aggredire i due giovanni. I Carabinieri di Napoli hanno riconosciuto e denunciato 16 minorenni. fonte Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev