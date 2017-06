(Agenzia Vista) Parigi, 02 giugno 2017 Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha tenuto un discorso all'indomani delle dichiarazioni di Donald Trump sugli accordi di Parigi. ''Rispetto la decisione del presidente Trump - ha affermato Macron - ma credo che non sia la scelta giusta per il suo Paese, per il suo popolo e per tutto il pianeta''. fonte Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev