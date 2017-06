Accordo qulita' aria regioni padane, Galletti: grande passo in avanti contro infrazione Ue

(Agenzia Vista) Bologna, 09 giugno 2017 Il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, ha siglato l'accordo per dare il via al progetto Prepair, con l'obiettivo di diminuire l'inquinamento in tutto il bacino padano. Il programma quadro, come l'ha definito Galletti, e' stato siglato dai presidente delle Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. ''Quello dell'inquinamento e' un problema che non ha colori politici e non ha confini - ha affermato il ministro Galletti - questo di oggi e' un passo in avanti importante e portero' l'accordo a Bruxelles. Noi rischiamo un'infrazione europea, ma questo e' un programma valido su cui puntiamo molto e mi aspetto che l'Ue lo valuti nella giusta misura''. L'accordo e' stato siglato nell'ambito di #All4theGreen, l'evento collaterale al G7 ambiente, in cui si sono svolti convegni, accordi, incontri aperti al pubblico , concerti, mostre e proiezioni cinematografiche. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev