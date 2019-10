Hong Kong, 11 ott. (askanews) - Ad Hong Kong colazione con protesta. Circa un migliaio di persone, per la maggior parte impiegati, è sceso in piazza di mattina presto, prima di andare a lavorare. Un segno di solidarietà ai manifestanti del movimento pro democrazia, in maggioranza studenti, nato nel territorio autonomo cinese e che vorrebbe liberarsi della stretta di Pechino.