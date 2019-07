Ad Hong Kong i manifestanti tentano irruzione in Parlamento

Milano, 1 lug. (askanews) - Violente proteste ad Hong Kong dove i manifestanti hanno tentato di fare irruzione in Parlamento, cercando di rompere i vetri per entrare. Hanno lanciato uova contro gli agenti e hanno bloccato il traffico con barricate. Il tentativo di irruzione è stato fermato dalla polizia che ha disperso la folla con i gas lacrimogeni.Le proteste contro il governo sono esplose nel giorno dell'anniversario della restituzione dell'ex colonia britannica alla Cina. La città, che gode di grande autonomia rispetto al resto del paese, è stato teatro nei gironi scorsi di manifestazioni di massa per protestare contro un disegno di legge che avrebbe consentito ai cittadini di Hong Kong l'estradizione nella Cina continentale.