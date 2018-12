Addio a George Bush senior, l'ex presidente Usa morto a 94 anni

Milano (askanews) - Addio all'ex presidente degli Stati Uniti George H. Bush, morto all'età di 94 anni, a pochi mesi dalla moglie Barbara, scomparsa in aprile dopo 73 anni di matrimonio. Da anni soffriva del morbo di Parkinson ed era costretto su una sedia a rotelle."L'America ha perso un patriota ed un umile servitore", ha scritto in un tweet Barack Obama lodando la politica del 41esimo presidente che "ha permesso di ridurre il flagello delle armi nucleari e di formare una vasta coalizione internazionale per espellere un dittatore dal Kuwait", ha detto. "Ha ispirato generazioni di americani" ha commentato invece Trump, contro le cui posizioni Bush si era espresso diverse volte.Bush padre, eroe di guerra, ex direttore della Cia e per otto anni vice di Ronald Reagan, è stato alla Casa Bianca per un solo mandato dal 1989 al 1993. Dallo Studio Ovale visse la pacifica caduta dell'Unione Sovietica nel 1989 e due anni dopo la prima Guerra del Golfo, guidando la coalizione internazionale che cacciò Saddam Hussein.