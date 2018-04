(Agenzia Vista) Liverpool, 28 aprile 2018 Addio Alfie, i messaggi su Twitter per il piccolo 'gladiatore', da Papa Francesco a Virginia Raggi Alfie Evans è morto nell'ospedale i cui era ricoverato, il tribunale non ha permesso il traferimento in Italia. Il mondo di Twitter si stringe intorno alla famiglia Evans e tutti lasciano un messaggio di cordoglio. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev