(Agenzia Vista) Milano, 31 gennaio 2018 Addio all'ex Ct Vicini Cairo Persona capace e seria Presentata a Milano la prima edizione del Festival dello Sport, in programma il prossimo ottobre in Trentino. In platea, ovviamente, anche il 'padrone di casa' Urbano Cairo, che al termine della presentazione ha risposto ad alcune domande sul Torino, sul caos in Lega Calcio e sulle novità in casa Rcs. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev