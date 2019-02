Aereo British per Gibilterra in difficoltà per il vento forte

Milano, 26 feb. (askanews) - Un po' di apprensione e una storia da raccontare per i passeggeri del volo British Airways BA492, decollato da Londra lunedì 25 febbraio 2019 e diretto a Gibilterra che però, a causa del forte vento, è stato costretto a dirottare sull'aeroporto di Malaga.In fase di avvicinamento finale, l'aeroplano ha vistosamente oscillato diverse volte a causa delle forti raffiche di vento, come si vede dalle immagini amatoriali postate su Twitter sia da alcuni testimoni a terra sia dagli stessi passeggeri nell'aereo. L'equipaggio ha deciso quindi di divergere sullo scalo alternato dove l'atterraggio è avvenuto senza ulteriori problemi.I passeggeri sono stati poi accompagnati a Gibilterra in autobus.