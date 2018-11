Aereo caduto in Indonesia, localizzata la fusoliera in mare

Pangkal Pinang (askanews) - Sedili, ruote e rottami, dopo giorni di ricerche sono stati individuati anche la fusoliera e i motori del Boeing-737 MAX 8 della Lion Air, che è caduto in mare poco dopo essere decollato da Giacarta lunedì. Il velivolo era entrato in servizio solo pochi mesi prima.I sommozzatori stanno lavorando al recupero dei resti dell'aereo che si è inabissato in mare con 189 persone a bordo, tra le quali l'italiano Andrea Manfredi. Difficile anche l'operazione di recupero dei cadaveri delle vittime del disastro. Due giorni fa era stata trovata una delle scatole nere dell'aereo, che si spera possa contribuire a far luce sui motivi del disastro che restano ancora sconosciuti.