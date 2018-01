Afghanistan, 22 i morti confermati nell'attacco a hotel di Kabul

Kabul (askanews) - Sono almeno 22 i morti confermati finora nell'attacco lanciato sabato scorso dai talebani all'albergo Intercontinental di Kabul, anche se l'emittente locale ToloNews ha riferito di 43 vittime "secondo fonti credibili". Le forza di sicurezza proseguono le indagini per capire come abbiano fatto i terroristi a violare le misure di sicurezza, affidate tre settimane fa a un'azienda privata. Secondo una prima ricostruzione il commando ha usato pistole, kalashnikov e granate e uno di loro indossava una cintura esplosiva. La maggior parte delle vittime sono state uccise con armi da fuoco, ma altre sono morte nell'incendio appiccato al quarto piano dal commando terroristico.L'attacco è durato oltre 12 ore e si è concluso domenica con tutti e sei i terroristi uccisi dalle forze afgane, con l'appoggio dei militari norvegesi.I talebani hanno rivendicato l'attacco in un comunicato, affermando di aver ucciso "decine di cittadini stranieri".