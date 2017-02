Afghanistan, 23enne mutilata dal marito che le taglia le orecchie

Mazar-i-Sharif (askanews) - Un nuovo raccapricciante episodio di violenza contro le donne in Afghanistan. Zarina, 23 anni, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata aggredita dal marito che le ha mozzato entrambe le orecchie.Zarina a soli 13 anni era stata offerta come fidanzata al suo marito/aguzzino, ritenuto un consumatore abituale di droghe e che aveva continui traffici con l'Iran. Ha aspettato 7 anni prima di sposarlo, nel 2014 ma - ha confessato - la relazione non è mai andata bene, pur non essendoci alcun motivo specifico di conflitto."Accettavo tutto ciò che mi ordinava - ha spiegato la ragazza dal letto dell'ospedale dov'è ricoverata - non ho mai rifiutato nulla e poi mi ha accusato di parlare con altri uomini. Non andavo neanche più a trovare mia madre per non essere accusata di questo. Non so perché lo abbia fatto, forse era sotto l'effetto di droghe, ne fa uso abitualmente ".La ragazza ora è ricoverata a Mazar-i-Sharif, la seconda maggiore città del Paese, dov'è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. L'aggressione è avvenuta di notte, intorno alle 3; il marito ha legato le mani e i piedi di Zarina con il velo e poi le ha tagliato le orecchie. È stato lo zio a trovarla e soccorrerla 6 ore dopo portandola in ospedale prima che morisse dissanguata."Immaginate la quantità di sangue che può aver perso in tutto quel tempo - spiega la dottoressa che ha in cura la ragazza - ne ha perso moltissimo ed era sconvolta dall'accaduto. Era effettivamente in pericolo di vita ma ora fortunatamente sta meglio".Sulla violenza è stata aperta un'indagine ma 15 anni dopo la fine del regime talebano, in Afghanistan la violenza contro le donne è ancora una drammatica attualità e molti crimini, compiuti soprattutto in ambito familiare, restano tuttora impuniti.