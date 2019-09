Afghanistan, esplosione a Kabul: 16 morti e 119 feriti

Kabul, 3 set. (askanews) - Almeno 16 persone, tutti civili, sono stati uccisi e altre 119 ferite nell'attacco avvenuto nella notte a Kabul, in Afghanistan secondo un nuovo bilancio fornito da un portavoce del Ministero degli Interni."L'esplosione è stata causata da un trattore carico di esplosivi", ha detto il portavoce Nasrat Rahimi in un messaggio ai media.L'attacco, rivendicato dai talebani, è avvenuto vicino al complesso del Green Village, sede di agenzie e organizzazioni internazionali. È successo mentre l'inviato americano Zalmay Khalilzad è a Kabul per discutere con i funzionari afgani il progetto di accordo di pace tra americani e talebani.