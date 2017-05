Afghanistan, morti e feriti in un attentato a Kabul

Kabul (askanews) - Almeno un'ottantina di persone sono morte e centinaiasono rimaste ferite in un attentato che ha colpito la zona delle ambasciate di Kabul nell'ora di punta del mattino.L'attacco non è stato rivendicato, ma nelle scorse settimane è partita l'offensiva primaverile dei talebani e anche l'Isis ha rivendicato alcuni attentati nella capitale afgana.Secondo il ministero dell'interno afgano l'esplosione è stata causata da un camion cisterna carico di esplosivo nella piazza Zanbaq, vicino all'ambasciata tedesca. L'ong Emergency con un tweet ha fatto sapere che anche l'ospedale "è stato danneggiato dall'esplosione" anche se, fortunatamente, lo staff "sta bene e lavora senza sosta per i feriti che stanno arrivando".La violenta esplosione ha provocato anche numerosi danni materiali alle ambasciate di Francia e Germania.